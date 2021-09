Se billedserie Selvom Klaus Nielsen og Mathilde Hein, har haft en hård start på grund af corona, så er de nu klar til at tage imod kunder. Foto: Peter Mailand

Ny klinik: 'Vi vil være hele Fredensborgs skønhedsklinik'

Selvom skønhedsklinikken Norden har været hårdt ramt, så har Klaus Nielsen ambitioner om at skabe Fredensborgs førende klinik

Fredensborg - 05. september 2021 kl. 19:30 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

"Vi vil være hele Fredensborgs skønhedsklinik". Sådan siger indehaver Klaus Nielsen af skønhedsklinikken, Norden, der er åbnet i Jernbanegade i Fredensborg.

Selvom det er i en tilbygning til det gamle Jernbanehotel, hvor der i dag ligger Beauty Tan, så betyder det ikke at indehaver Klaus Nielsens ambitioner er små. Tværtimod.

"Vi vil være de bedste på området," siger han og tilføjer, at medarbejderne ofte sendes på kurser for at følge med udviklingen,

Hårdt ramt Egentlig åbnede klinikken allerede i november sidste år, men han har været hårdt ramt at coronanedlukningerne. Klinikken nåede kun at holde åbent i en måned, før den anden coronabølge lukkede det hele ned i december.

Nu er der åbent igen, og Klaus Nielsen og kosmetolog Mathilde Hein er klar til at tage imod kunderne.

Til sammen tilbyder de en bred pallette af skønhedsbehandlinger -lige fra ansigtsbehandlinger, over tandblegning, voksning og det helt store - fedtfrysning.

Fedtfrysning Fedtfrysning er en amerikansk behandlingsmetode, hvor dellerne fryses ned til - 11 grader i en time. Klaus Nielsen, der tidligere har haft et solcenter i baglokalet, så et nyt marked for behandling mod overvægt.

"Jeg var selv til en behandling i København, og tænkte, at det må der være et marked for det her i Fredensborg," siger han til Uge-Nyt.

Siden fik Klaus Nielsen indrettet baglokalet til det gamle solcenter har anskaffet sig en maskine til formålet.

"Nedfrysningen slår fedtcellerne ihjel, så de ikke kommer igen," siger han og understreger, at det ikke er slankemetode.

"Det kan speede processen op, hvis man skal i gang eller er i gang med en slankekur," siger han.

Vil fjerne tatoveringer I dag tiltrækker klinikken allerede kunder fra hele Nordsjælland, og går alt efter planen bliver næste skud på stammen en maskine, der kan fjerne tatoveringer.

"I dag tager folk ind til København for at få det gjort, men det kan folk ligeså godt få gjort her," siger Klaus Nielsen.