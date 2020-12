Ny klimaskov skal stå ved motorvejen

Byrådet besluttede i 2019, at der skal plantes 'klimaskov' i kommunen som klimakompensation for blandt andet kommunens flyrejser. Nu er de første 3000 træer plantet på vestsiden af motorvejens afkørsel mod Fredensborg, og det glæder borgmester Thomas Lykke Pedersen.

"Vi kan alle gøre noget for at bremse klimaforandringerne. At plante skov giver rigtig god mening, da træerne både suger CO2 og er smukke at se på - og dermed bliver de også en gevinst for hele kommunen", siger han i en pressemeddelelse.