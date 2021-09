Det bliver C.F. Møller Architects, der skal tegne den kommunale del af den nye bymidte i Nivå, og opgaven lød på et Generationernes Hus med skole, bibliotek, idrætshal, svømmehal og plejecenter. Men det er ikke sikkert, at damen med stok på denne skitse er en dame, der med ledsager går fra plejecentret på tur i bymidten. Nu tales der om et plejecenter godt en halv kilometer derfra på den anden side af Nivåvej.

Ny fristelser: De ældste borgere kan være på vej ud af den nye bymidte

En investor har vist interesse for at bygge et friplejehjem nær det nye boligområde på Teglsø Allé. Det vil spare kommunen anlægskroner, løse pladsproblemer, men også ændre bylivet i den nye bymidte.

Skal det planlagte »Generationernes Hus« stadig have et kommunalt bygget plejecenter? Eller skal man - så at sige - skære en hel eller halv generation ud af projektet og flytte plejecentret mod nord til boligområdet ved Teglsø Allé, hvor et udviklingsfirma står på spring for at bygge et friplejehjem?

Imens utålmodige borgerne i Nivå raser over halvtomme hylder i Netto i et næsten uddødt center, bliver politikerne stillet over for en ny udfordring i den nu syv år lange rejse mod en ny bymidte.

- Jeg er personligt ligeglad med, om vi bygger et kommunalt plejehjem eller får et friplejehjem. Det vigtigste er, at vi får opfyldt behovet hos borgerne, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), der således går til mandagens møde i Økonomiudvalget med en positiv indstilling til projektet.

Det skyldes også, at han er begyndende nervøs for en for voldsom byfortætning af bymidten i Nivå.

- Jeg hælder meget til at kigge på placeringen nord for Nivåvej, fordi vi skal have plads til meget i den nye bymidte. En ny skole, nyt bibliotek, idrætshal og svømmehal, og uha - det kan blive mange mursten. Hvis der bygges plejecenter på den anden side af Nivåvej, kan det lette på presset i bymidten, uddyber han og erkender, at han også selv har været med til at tale ting ind i den nye bymidte - eksempelvis ønsket om sundhedshuse, som Socialdemokraterne i øvrigt har trukket op i partiets valgprogram, så målet er sundhedshuse i alle fire bysamfund

Om fire-fem år er der behov for cirka 60 plejeboliger i Nivå-området, og derfor har politikerne en bunden opgave. To plejecentre bliver dog for meget, og derfor skal politikerne vælge.

Ideen om et Generationernes Hus er resultatet af to-tre år med borgerinddragelse for at lave en strategisk helhedsplan for området, og tilbuddet fra udviklingsselskabet kommer netop på det tidspunkt, hvor politikerne har lovet at starte arbejdet med en lokalplan for 2. etape af Nivås nye bymidte.

I sagsfremstillingen får politikerne en påmindelse om, at de ikke bare kan opfatte helhedsplanens elementer som skole, bibliotek, svømmehal, idrætshal og plejecenter som elementer hver for sig. De store ambitioner er en kombination af mange elementer, der danner en helhed.

Samtidig vurderer forvaltningen, at politikere og borgere »tilnærmelsesvis« vil kunne opnå den samme effekt, hvis man erstatter plejeboliger med bofællesskaber. Det vil være med til at skabe liv på alle tidspunkter af døgnet i bymidten, og bymidten slipper for trafikken som følge af leveringer til et plejecenter.

Omvendt vil et plejecenter nord for Nivåvej kræve en ny lokalplan, eftersom området er udlagt til boliger. Beboerne i området har købt eller lejet sig ind med en opfattelse af, at der kom boliger i området - ikke et plejecenter.

Et friplejehjem kender kommunen allerede fra eksempelvis Else Marie Hjemmet i Humlebæk, hvor der er et godt samarbejde med kommunen, uden at kommunen dog har anvisningsret til pladserne. Et godt eksempel er at Lise Nørgaard er flyttet til stedet, selvom hun ikke har boet i kommunen, i al fald ikke de seneste mange år.

Med andre ord: 60 pladser på et friplejehjem kan også være til gavn for borgere uden for kommunen og kan derfor ikke med sikkerhed opfylde hele kommunens behov.