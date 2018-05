Krogerup Højskoles nye forstander, Rasmus Meyer, står her mellem formand for Krogerups bestyrelse, Alfred Josefsen, og højskolens nuværende forstander, Rikke Forchhammer. Foto: Kasper Glendorf Palsnov.

Ny forstander på Krogerup Højskole

Fredensborg - 09. maj 2018 kl. 09:31 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I august 2018 får Krogerup Højskole ny forstander; Det bliver 35-årige Rasmus Meyer, der kommer til Krogerup fra en stilling som direktør i Dansk Socialrådgiverforening. Han vil som ny forstander arbejde for, at Krogerup Højskole bliver et sted, der indgyder håb, mod og social fantasi i en tid, der ellers er præget af resignation.

Det er en enig bestyrelse for Krogerup Højskole, som har indstillet Rasmus Meyer som Krogerups næste forstander. Tirsdag aften blev indstillingen godkendt af højskolens repræsentantskab, og dermed er Rasmus Meyer nu officielt Krogerup Højskoles næste forstander. Rasmus Meyer starter som forstander i august og tager over efter Krogerups nuværende forstander, Rikke Forchhammer, der har valgt at stoppe efter ti år på posten for at få mere tid til andre projekter, fortæller højskolen i en pressemeddelelse.

- Rasmus kommer til Krogerup med enorm energi og appetit på at videreudvikle højskolens rolle i Danmark. Han er veluddannet og har allerede haft et utroligt karriereforløb, og så har han en kæmpepassion for højskolen, siger Alfred Josefsen, der er formand for Krogerup Højskoles bestyrelse og har siddet i spidsen for ansættelsesudvalget, der består af repræsentanter for både bestyrelse og ansatte.

Rasmus Meyer glæder sig meget til at træde til som forstander på Krogerup.

- I en tid, hvor mismodet trives, og den offentlige samtale er i fare for at forvitre, er Krogerups opgave at byde resignationskulturen trods, at indgyde håb, mod og social fantasi. Det arbejde glæder jeg mig helt vildt til at tage fat på sammen med skolens mange dygtige lærere og medarbejdere, udtaler han.

Rasmus Meyer er uddannet sociolog fra RUC og The New School for Social Research i New York. Inden han kom til i Dansk Socialrådgiverforening, har han blandt andet været kampagnechef i SF og desuden fungeret som politisk rådgiver for partiet. Rasmus Meyer har selv gået på Testrup Højskole.

Rasmus er gift med Lea Korsgaard, der er chefredaktør på den digitale avis Zetland. Sammen har de tre drenge på fem, seks og otte år, og i starten af august måned flytter familien ind i forstanderboligen på Krogerup Højskole.