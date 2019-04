Ny formand i Radikale Venstres lokalafdeling

- Jeg er ydmyg over at blive lokalformand for et parti i fremgang. Vi er klar til at give Kristian Hegaard (R) den størst mulige opbakning til folketingsvalget. Med erfaring fra sin tid i Folketinget og ti år i Byrådet er han et godt valg. I den radikale ånd har han sammen med byrådsgruppen kæmpet for kommunens svageste borgere, flere pædagoger og den grønne dagsorden med stor entusiasme. Det vil han også gøre i Folketinget, hvor vi har en realistisk chance for to mandater i Nordsjælland, udtaler Jens Thorup Jensen om overtagelsen af posten og det forestående folketingsvalg.