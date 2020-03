Ny formand for SF

Partiforeningen har haft en stor fremgang i medlemstallet, ligesom SF lokalt kunne notere en pæn fremgang på mere end fem procent i stemmetallene ved folketingsvalget og Europa Parlamentsvalget i juni 2019. For at give de nye medlemmer et godt indblik i partiforeningens og byrådets arbejde blev der i efteråret afholdt et »hjemme hos møde« hos byrådsmedlem og formand Hanne Berg, fortæller SF.