Ny forening vil skabe nyt kulturhus i raseret ungdomsklub

"For mig er det her en hjertesag som jeg politisk har kæmpet for de sidste tre år. Jeg er glad for, at så mange allerede er kommet på banen. For integrationspolitik handler ikke kun om, at lære det danske sprog og blive en del af arbejdsmarkedet. Det handler i lige så høj grad om, at vi deler de grundlæggende værdier i vores samfund," siger han