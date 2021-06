For at få overblik over situationen har Fredensborg kommune lavet en animationsfilm der viser, hvordan vandmasserne påvirker kommunens åløb, Illustration Fredensborg Kommune.

Ny film viser hvordan store vandmasser presser åløb

"For at få et godt grundlag for den kommende dialog, har vi valgt at lave en kort animeret film om udfordringerne ved stormflod og skybrud i vores ådale, fordi mange informationer på dette område formidles bedst og hurtigst grafisk. Jeg vil derfor opfordre alle interesserede til at bruge fem minutter på at se filmen," siger Lars Simonsen i en pressemeddelelse.