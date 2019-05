Den 19-årige blev sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Foto: Sarah Marie Winther

Ny fængsling i sag om narko i bymidte

Fredensborg - 07. maj 2019

En blot 19-årig mand blev mandag varetægtsfængslet i en sag om hård narko. Han er anklaget for at have samarbejdet med den 26-årige Casper Samsing, der mandag den 29. april tilstod at have gemt næsten tre kilo heroin og kokain i en lejlighed i Fredensborg bymidte. Det gav ham fire år og seks måneder i fængsel. Den 19-årige er varetægtsfængslet frem til den 29. maj, oplyser senioranklager hos Nordsjællands Politis Anklagemyndighed Kenn Jørgensen.

Den 19-årige blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Helsingør mandag formiddag, hvor han var sigtet for i samarbejde med den dømte Casper Samsing at have været i besiddelse af 2,2 kilo heroin og 150 gram kokain. Han var også sigtet for i ugerne op til sin anholdelse den 5. maj at have videreoverdraget 450 gram kokain til Casper Samsing. Altså en mængde narko på i alt 2,8 kilo. Han ville ikke udtale sig i retten og nægtede sig skyldig i anklagerne.

Anklager Kenn Jørgensen begærede lukkede døre af hensyn til efterforskningen, for der er stadig vidner i sagen, som mangler at blive afhørt. Den begrundelse fandt dommer Ida-Louise Apostoli fyldestgørende og lukkede dørene for personer, der ikke er involveret i sagen. Der blev også nedlagt navneforbud.

Varetægtsfængslingen af den 19-årige mand gør ham til den fjerde fængslede i sagen. Ud over dommen til Casper Samsing blev en 31-årig mand fra Bagsværd samme idømt ni måneders fængsel for at have været i besiddelse af 115 gram kokain, mens en gravid kvinde på 23 år fra Søborg fik tre måneders ubetinget fængsel og seks måneders betinget for at have haft 100 gram kokain samt hjulpet med salg.