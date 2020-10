Ny ejer af Franci: Kendt ansigt vender tilbage til Fredensborg

For kunderne er det et kendt ansigt i Fredensborg der fredag kan åbne dørene for dametøjsbutikken Franci i Jernbanegade. For Christina Junget Frederiksen, har tidligere boet i byen og havde gennem otte år butikken C-Junget, men nu har hun overtaget tøj butikken Franci efter Bente Bjærre.