Ny drejning: DF har smækket døren i for vraget DF-kandidat

Freja Brabæk Kristensen kalder udmelding af Dansk Folkeparti for 'en fejl' og har siden forsøgt at komme tilbage. Men DF har smækket døren i

Fredensborg - 15. oktober 2020 kl. 12:00 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Farcen i Dansk Folkeparti har nu taget en ny drejning. For nu kalder Freja Brabæk Kristensen det for en misforståelse, at hun har meldt sig ud af partiet. Efterfølgende er hun vendt tilbage og har forsøgt at blive genoptaget i partiet. Men nu har Dansk Folkeparti smækket døren i.

Det fremgår af en intern mailkorresponndence som Uge-Nyt har set.

Ville beholde udvalgsposter Tirsdag formiddag skrev Freja Brabæk Kristensen ellers til borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), at hun ikke længere var medlem af Dansk Folkeparti. Men samtidig tilføjede hun, at hun fortsat ville beholde sine udvalgsposter. Dermed kunne hun også beholde det vederlag hun får på 53.178 kroner om året for at sidde i Økonomiudvalget og Social- og seniorudvalget.

Som svar skrev Thomas Lykke Pedersen dog, at hun ikke kan beholde sine tillidsposter, da de i følge konstituerings-aftalen går til Dansk Folkeparti.

"Byrådet har ikke indgået en konstitueringsaftale med dig som løsgænger," skriver borgmesteren og tilføjer:

"Derfor vil jeg formentlig i den nærmeste fremtid indkalde konstitueringspartierne for at drøfte den nye situation," lyder svaret fra Thomas Lykke Pedersen.

Ville miste vederlag Dermed stod det klart, at Freja Brabæk Kristensens vederlag også ville forsvinde.

Onsdag kl. 14.17 skrev hun igen til borgmesteren:

"Der sket en intern misforståelse eller fejl! så jeg er stadig medlem af DF. Skulle der ske ændringer herom hører I det direkte fra mig," skriver hun.

Efterfølgende har Freja Brabæk Kristensen igen forsøgt at melde sig ind i Dansk Folkeparti. Men her er døren nu smækket i.

"Vi har meddelt Freja, at vi ikke ønsker at genoptage hende i partiet," lyder det i et kort svar fra Dansk Folkeparti på Christiansborg.

