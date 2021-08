Et butikscenter på Cirkelhusgrunden i Kokkedal udløser en lavine af nye ønsker. Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) ser gerne, at Føtex og Rema får lov til at udvide et par hundrede meter derfra. De to butikker åbnede for omtrent ni år siden.

Ny bymidte med butikscenter vokser dag for dag

Planerne om et nyt butikscenter nær motorvejen i Kokkedal er blevet modtaget med protester fra de omkringliggende bysamfund, men det skræmmer ikke investorerne. De vil øge andelen af dagligvarer.

Fredensborg - 28. august 2021 kl. 05:56 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Mandag forventes et stort flertal i byrådet i Fredensborg Kommune at godkende et kommuneplantillæg, der baner vejen for 25.000 kvadratmeter med udvalgsvarer i fortrinsvis store butikker på Cirkelhusgrunden. Undervejs har politikerne hele tiden gentaget, at der bliver sagt nej til nye dagligvarebutikker, fordi det vil påføre den omkringliggende handel for meget skade.

Nu viser det sig, at planerne for et butikscenter har fået Føtex og Rema til at presse på for at få lov til at udvide. De to butikker ligger omkring 200 meter fra Cirkelhusgrunden og forventes at blive en del af Kokkedals nye bymidte. Selvom borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) ser dagligvarebutikker i det nye butikscenter som et voldsomt stød mod den nærliggende handel, gælder det ikke en udvidelse af Føtex og Rema.

- Det synes jeg bestemt, at de skal have lov til. De har jo ligget i området længe. Vi tænker jo i at tiltrække arbejdspladser, siger borgmesteren, der ikke mener, at en udvidelse vil gå ud over dagligvarehandlen i Nivå, Kokkedal og Fredensborg.