Ny bymidte: Spørg hvad vi kan give - og giv plads til at se det

En bymidte skal have åbne kig ud på det liv, der leves - og foreninger skal spørges, hvad de kan bidrage med, inden pladsen i et kulturhus indskrænkes, lyder det fra to borgere.

På et tidspunkt går Jørgen Skielboe ud på brostenene i den store rundkørsel ved Humlebæk Station, hvor Erik Heides kunstværk står i midten. Han slår ud med armene og gør opmærksom på, hvor åbent arealet er. Der er ingen steder, hvor folk kan skjule sig - og man kan se over på den anden side af stationspladsen, hvor Per Kirkebys skulptur i mursten står.

Det er formiddag under Coronaen efter den myldretid, der stort set ikke eksisterer - så der er ingen fare for, at Jørgen Skielboe bliver kørt ned af en bil. Men der er dog lidt liv i området - og Jørgen Skielboe påpeger, at de nuværende åbne arealer giver noget at kigge på.

Og det er afgørende, hvis man vil skabe trivsel i en bymidte, mener han. Derfor opfordrer han til, at byrådspolitikerne bevarer området omkring stationen som et åbent område, hvor der er byliv at kigge på. Om der så skal flyttes lidt rundt på byggefelterne - okay, lyder det fra den nu pensionerede arkitekt, der i mange år har været aktiv i arbejdet med at skabe en ny bymidte. I øvrigt også i den forrige runde for snart 20 år siden....

Fakta Byrådet skal på byrådsmødet mandag aften diskutere forslaget til en helhedsplan for Humlebæks nye bymidte.

Et flertal er klar til at sende et forslag i høring med mulighed for enkelte boliger i 5-6 etager i det område, hvor boligerne skal finansiere en fornyelse af centret.

I planerne ligger også frasalg af det nuværende Humlebæk Bibliotek til boliger. Indtægten skal gå til at bygge kombineret bibliotek og kulturhus i området ved posthusgrunden.

Antallet af etager har indtil nu præget debatten, men der er også en række andre vigtige emner, der har mindst lige så stor betydning.

Det handler om placering af de nye byggefelter og de fysiske rammer for det kultur- og foreningsliv, der muligvis bliver motoren i bylivet fremover, hvis e-handel overtager yderligere markedsandele fra de eksisterende butikker.

Frederiksborg Amts Avis har talt med nogle af de engagerede borgere. Vibeke Overbeck og Jørgen SKielboe repræsenterer frivillige i Humlebæks kultur og foreningsliv. Vera Noldus sidder i bestyrelsen for Kulturstationen. - Det vigtigste er, at der sker noget, at vi kommer videre med arbejdet. Så kan jeg godt være med til, at en del af stationspladsen inddrages, men vi skal også huske på de mange kvaliteter, som Humlebæks bymidte allerede har. Og vi skal huske udgangspunktet. - At en ny ejer af centret gerne vil have lidt flere muligheder, og at der er en ide i at sælge biblioteksgrunden og bygge et nyt kombineret bibliotek og kulturhus på det sted, hvor posthuset ligger i dag. Det var den oprindelige plan, og vi skal huske på ikke at gøre tingene større, end behovet faktisk er, siger Jørgen Skielboe, der sammen med Vibeke Overbeck opfordrer til, at debatten om højden- ikke kommer til at tage al fokus.

Mere end bare højde Umiddelbart er de to ikke tilhængere af at gå i højden. Vibeke Overbeck citerer den legendariske arkitekt og byplanlægger Jan Gehl for at skrive, at når folk flytter ind i en etageejendom over 5. sal, mister de interessen for det, der sker på gadeplan. Fordi det er for langt væk, for langt nede... De kan ikke genkende personen, der går på gaden.

Men der er andre elementer af planen for Humlebæks nye bymidte, der er vigtigere. Jørgen Skielboe advarer mod, at placeringen af de nye byggefelter ødelægger den åbne dynamik og de kig, der i dag er ud på bylivet - eksempelvis fra det nuværende gamle posthus, der er blevet til Kulturstationen.

Vibeke Overbecks argumentation kredser om, at politikerne skal passe på med ikke at bygge et nyt kulturhus og bibliotek med for få kvadratmeter til behovet.

- Start med at spørge, hvad de mange foreninger og aktører kan bidrage med, hvis de får mere plads - og tag så beslutningen om, hvor stort kulturhuset skal bygges.

Nøgleordene er for Vibeke Overbeck, at det er en investering i velvære, livsglæde, læring, samvær - også mellem generationer - og forebyggelse af ensomhed og styrkelse af mental sundhed.

Byrådspolitikerne kan sagtens få et overblik over, hvad foreninger bidrage med i et større kulturhus - uden at det forsinker en proces, der allerede nu har været lang, mener Vibeke Overbeck.