Ny butik vil kræse for det lokale liv i Nivå

Som Nivå-borger har Christina Hviid Andersen savnet en lokal livsstilsbutik, der sælger lækre varer og giver liv til byen. Derfor har hun sagt farvel til tilværelsen som skolelærer for at begynde et nyt kapitel i sit liv

Hun var godt nok inde at vende en tur i København som ung. Men ellers er Christina Hviid Andersen det, man med rette kan kalde Nivå-borger. Efter at have boet i byen en lang årrække som barn og voksen har hun besluttet at vie sit arbejdsliv til et projekt, hvor hun forsøger at give noget tilbage.

Nemlig ved at åbne butikken »Chres«, der har lidt for enhver smag.

- Jeg har savnet et lignende koncept, der har interiør, livsstilsprodukter, keramik og andre lækre ting, siger Christina Hviid Andersen, der tog konsekvensen og som mange andre brugte coronatilværelsen på at overveje sin egen og således stoppe som skolelærer.

- Det er kendetegnende for Nivå-borgere, at de elsker Nivå, og jeg tror, de vil tage godt imod det her. Så jeg er ganske fortrøstningsfuld.

Butikken Chres deler bygning med bageren Antons, der har sparket liv i den gamle bymidte i Nivå.

- Der er kommet liv i det lokale efter Antons åbnede, og det vil jeg gerne bidrage endnu mere til. Bygningen her er fra 1995, og denne del af Nivå er velbevaret, så tror, det passer godt til folk, at der kommer det her, siger Christina Hviid Andersen.

Positiv respons Hun tilføjer, at der i løbet af de seneste uger, efter hun fik nøglerne 1. april, jævnligt er kommet folk ind ad døren og sagt, at de glæder sig til, at butikken åbner. Og rigtigt nok lyder det fra to forbipasserende, at de finder projektet interessant.

- Jeg følger dig også på Instagram, og det bliver da så spændende. Jeg glæder mig meget til at se det, lyder det.

Også Pernille Antons, der er ejer af bageren »Antons« i lokalet ved siden af Chres, glæder sig til åbningen. Det bliver så hyggeligt, siger hun og forklarer, at Chres vel og mærke udtales »kræs«, da det var det, Christina Hviid Andersen blev kaldt som lille.

Butikken på Gammel Strandvej åbner lørdag den 1. maj.