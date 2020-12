For mange ældre falder i kommunen. Det skal en ny handlingsplan ændre på. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ny analyse: Hver tredje ældre i faldulykke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny analyse: Hver tredje ældre i faldulykke

Hver tredje af Fredensborg Kommunes borgere over 65 år er faldet i løbet af det seneste år. En ny handlingsplan skal gøre op med problemet.

Fredensborg - 15. december 2020 kl. 17:35 Af Trine Lønbro Kontakt redaktionen

Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen i Fredensborg Kommune har som første led i en handlingsplan for at forebygge faldulykker blandt ældre, foretaget en stikprøveanalyse for at belyse problemets omfang.

I 4. kvartal 2019 er der gennemført en interviewundersøgelse, hvor ældrebefolkningen blev opfordret til at svare på et standardiseret, digitalt spørgeskema. Ud af kommunens ca. 9.500 ældre over 65 år bidrog 17 pct. med svar, hvilket svarer til 1.569 personer.

Opgørelsen viser, at hver tredje ældre over 65 år er faldet i løbet af det seneste år. Tallet er størst for borgerne over 80 år, hvor næsten hver anden ældre er faldet, fortæller Forebyggelsesrådet i en pressemeddelelse.

Slemme skader Med baggrund i 2019-stikprøveundersøgelsen estimeres det, at der i blandt Fredensborg Kommunes ældrebefolkning, der er bogere over 65 år og som består af 9.500 personer, årligt forekommer omkring 500 knoglebrud, 250 forstuvninger, 530 tilfælde med »slog hovedet« samt 1.100 tilfælde med lettere tilskadekomst.

Undersøgelsen har fokus på individuelle, helbredsmæssige risikofaktorer hos den ældre samt på omstændigheder ved fald, og hvor faldet fandt sted.

De fleste, 61 pct., er faldet på et hjemligt område. Samlet set er det 45 pct. der er faldet inden for i hjemmet. Hver fjerde, 26 pct., er faldet på et offentligt trafikområde. I 13 pct. af faldene har der været tale om ujævn belægning såsom på gangsti og fortov.

Videreudvikling af plan Den nye analyse vil medføre, at en handlingsplan videreudvikles, således, at færre ældre i fremtiden skal lide af skader fra fald. Fredensborg Kommune har allerede ansat to konsulenter, der skal hjælpe med den proces.

- Vi har nu fået et godt grundlag for at videreudvikle en handlingsplan til intensiveret faldforebyggelse. Fredensborg Kommune har allerede ansat to faldforebyggelses konsulenter, der årligt ser og vurderer omkring 200 borgere, der enten er faldet eller synes de er begyndt at føle sig usikre og på den baggrund er begyndt at begrænse deres aktiviteter, siger formand for Forebyggelsesrådet, Finn Kamper-Jørgensen.

Mulighed for udredning Alle borgere over 65 år kan henvende sig til Træning og Rehabilitering, hvis de er interesserede i at få en aftale med en af faldforebyggelsesfysioterapeuterne. Borgerne har her mulighed for at få en udredning og få råd og vejledning om faldforebyggelse samt forskellige træningstilbud, hvis det skønnes relevant.

Byrådet har for 2021 og 2022 bevilget 100.000 kr. hvert år til en intensiveret forebyggelsesindsats.

- Det har jo store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser med de alt for mange faldulykker, så der er i vor kommune politisk vilje til at forebygge, fortæller Finn Kamper-Jørgensen .

I løbet af første del af 2021 udarbejder Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen den endelige forebyggelses plan til politisk godkendelse