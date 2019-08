Cyklisterne skal holde tilbage for bilister, inden de krydser vejene ved rundkørslen. De bliver nemlig mødt af hajtænder for enden af cykelstien. Foto: Hans Jørgen Johansen

Nu spøger »den sorte plet« hos cyklisterne

Fredensborg - 08. august 2019 kl. 06:18 Af Christoffer Schyth Kjær

»Den sorte plet« blev lavet om i oktober sidste år, fordi den var for farlig for bilister. Nu klager cyklisterne over rundkørslens nye indretning.

Cyklister kan hurtigt komme til at føle sig utrygge, hvis de skal krydse en meget trafikkeret vej. Og særligt ubehageligt er det, hvis bilister ikke blinker og viser, i hvilken retning de kører. Det er tilfældet i den nye rundkørsel ved indgangen til Humlebæk, hvor Fredensborgvej og Hørsholmvej møder hinanden. I årevis blev den kaldt »den sorte plet«, fordi den var farlig for bilister, og det endte da også med, at den blev ombygget og åbnet på ny i oktober sidste år. Godt ni måneder senere er der opstået et nyt problem: Cyklisterne er utrygge. I en undersøgelse foretaget af Cyklistforbundet har privatpersoner anmeldt utrygge cykelpunkter i hele landet. 17 anmeldelser blev det til i Fredensborg Kommune, og hele fem af dem omhandler den nye, trepuklede rundkørsel.

- Dobbelte vejbaner i rundkørslen gør det meget svært at overskue, hvilke biler der fortsætter rundt, og hvilke der drejer fra. Max hastighed er sat til 50 km/t i rundkørslen, og bilerne sætter farten op på vej ud af rundkørslen. Som bilist skal man vide, at der kan passere cykler ved frakørslerne, da det ikke er markeret. Før var krydset markeret som ulykkes-kryds, og det gjaldt så nok mest for bilerne. Nu kan det meget nemt blive en ulykkes-rundkørsel for cyklisterne, skriver en person, hvis navn ikke fremgår, i sin indberetning.

Se tiden an Formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget Freja Brabæk Kristensen (DF) noterer sig, at der er fem cyklister, som har indberettet rundkørslen.

- Jeg er ked af at høre, at nogle mener, at det er ved at blive et ulykkeskryds for cyklister, for det er absolut ikke meningen. Formålet har været at vælge de løsninger med mindst mulig risiko for uheld. Men jeg synes, at fem af 17 indberetninger er mange, siger hun.

Hun pointerer, at rundkørslen stadig er ny for mange, og at det kræver lidt tid at vænne sig til at færdes i den.

- Jeg tænker, at vi lige må se tiden lidt an, for jeg er af den overbevisning, at der er blevet anvendt evidensbaserede metoder for at sikre sig optimale forhold for både bilister og bløde trafikanter, siger hun om rundkørslen, der har kostet otte millioner kroner at lave og som bliver dyrere endnu. Hvor meget vides dog ikke.

- Det er selvfølgelig ikke godt, at nogle bilister ikke blinker, for det skal de. Men hvis man som cyklist er usikker på, om en bil drejer ud af rundkørslen, må man vente til den er kørt forbi en, lyder det fra formanden.

Det er dog ikke kun de to vejbaner, som cyklisterne klager over. En anden skriver i sin indberetning:

- (...) Derudover er hellen på Fredensborgvej (når man kører nordpå) meget høj, så man bliver nødt til at standse foran den (midt på vejen) og trække over kanten på hellen for ikke at skade hjulene på cyklen, står der i indberetningen. Men den kant har Freja Brabæk Kristensen ikke umiddelbart tænkt sig at ændre på.

- Det er cyklisterne, der skal vente på, at der er fri bane hele vejen rundt. Jeg mener, at det er meningen med rundkørslen, at cyklisterne stiger af cyklen og trækker vejen hen til hellen og over den, når de skal krydse vejen, lyder det fra hende.

Et stort problem

Gennem sociale medier har Cyklistforbundet fået mange af landets borgere til at indtaste de farlige cyklistpunkter på et interaktivt kort, hvor de også har kunnet tilføje en præciserende kommentar om, hvad der er farligt ved stedet. I alt er næsten 4000 punkter i landet blevet anmeldt.