FORMAT hedder det butikscenter, der skal opstå på Cirkelhusgrunden.

Nu skal vejen banes for den ny bymidte

Tillæg til kommuneplan om bymidte på Cirkelhusgrunden skal i høring - kritiseres for at have forladt udgangspunktet

Fredensborg - 21. april 2021

Byrådet i Fredensborg skal mandag den 26. april beslutte sig for at sende et tillæg til Kommuneplanen 2017 i høring i otte uger. Tillæg 8 hedder det. Det vil, hvis det glider ned hos politikerne, bane vejen for mærkbare forandringer for forretningsdrivende i og omkring Fredensborg Kommune.

For med dette tillæg 8 skal der skabes en ny bymidte i det område, hvor Cirkelhuset ligger nu. Sammen med butiksområdet ved Fredensborg Rådhus kommer det til at udgøre en samlet bymidte med udvalgsvarebutikker, i mindre omfang flere dagligvarer end nu, caféer, biograf, boliger og ny NGG.

En væsentlig ændring Tillægget skal i høring, fordi det ifølge sagsfremstillingen til Plan-, miljø- og klimaudvalget (PMK) forleden er "en væsentlig ændring af kommuneplanens hovedstruktur".

"Ja, og det er jo sidste skridt før en lokalplan," tilføjer udvalgsformand Lars Simonsen (R).

Det var dog ikke et enigt udvalg, der sender sagen videre til endelig afgørelse i byrådet. Med allerede kendte argumenter forsøgte SF's Hanne Berg og Venstres Carsten Bo Nielsen at holde på tøjlerne. De frygter, at den ny bymidte vil tage vinden ud af sejlene i kommunens eksisterende bydelscentre i henholdsvis Nivå og Humlebæk og delvis også Fredensborg.

"Ved at åbne for mindre detailbutikker frygter jeg virkelig for handelslivet dér," siger SF's Hanne Berg.

Hun er helt grundlæggende imod en ny bymidte der ligger i udkanten af kommunen.

"Det ligger op til en motorvej og langt fra eksempelvis kystbanen. Også set i et klimaperspektiv giver det ikke mening at bygge til udvalgsvarer," mener Hanne Berg med henvisning til den trafik, bymidten vil skabe.

Det er skredet Venstres ene medlem i udvalget, Carsten Bo Nielsen, bryder sig ikke om, at der vil være butikker i den ny bymidte med varer, som man kan købe andre steder i kommunen, for eksempel i Nivå, Humlebæk og Fredensborg. Han mener også, at der er sket et skred i projektet, siden det kom på banen.

"Da vi begyndte at snakke om det her, var der tale om butikker til særligt pladskrævende varer. Nu bevæger det sig hen imod lokal konkurrence. Hvem gør vi glade med det?" spørger Carsten Bo Nielsen.

Der kan være sideeffekter PMK-udvalgets formand, Lars Simonsen (R), holder fast i, at der skal være butikker i den ny bymidte, som ikke findes i nærheden og derfor ikke konkurrerer med det eksisterende handelsliv.

"Vores ærinde er at beholde handlen i området. Hvordan det påvirker, det må vi se på, når vi ser butikkerne," siger han til Uge-Nyt og medgiver, at der "kan være sideeffekter."

Overlap til 162 millioner Nogle af disse sideeffekter er beskrevet i en opdateret rapport fra rådgivningsfirmaet Cowi fra marts.

Her kan man læse, at den ny bymidte kalkulerer med en årlig omsætning på 650 millioner kroner, som mest af alt skal hentes fra centrene Hillerød, Helsingør, Lyngby og Gentofte. En fjerdedel af handlen, ca. 162 millioner kroner, skal dog "hentes fra Kokkedal, Hørsholm, Holte, Birkerød, Lillerød m. fl. under ét".

Afstand betyder noget De nye butikker vil ifølge Cowi nemlig også "hente omsætning fra mindre butikker under 400 m² inden for samme branche, som ligger tæt på den nye bymidte". For "selvom de eksisterende mindre butikker ikke ligner de nye store butikker i størrelse og koncept, så vil der stadig være et vist overlap i vareudbuddet, og den korte afstand kan betyde at de nye store butikker bliver valgt frem for de eksisterende."