Se billedserie I 2015 var der kommet fart på udvindingen af ler langs Isterødvejen nær Kirkelte, og to år senere var hullerne blevet så store, at en læser spurgte til trafiksikkerheden og risikoen for at havne i de dybe søer. Ingen grund til autoværn, er meldingen fra Fredensborg Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Nu skal der graves vest for Isterødvejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu skal der graves vest for Isterødvejen

Fredensborg - 02. januar 2020 kl. 19:31 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ny lergrav vest for Isterødvejen kræver ny vejadgang for lastbiler ud på den trafikerede Isterødvej. Kommune giver lov, men kræver samtidig øget tilsyn efter problemer. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Trafikafdelingen på rådhuset i Fredensborg Kommune har været »ret tilbageholdende« med at give tilladelse til at store lastbiler med ler kan køre direkte ud på Isterødvejen.

Lastbilerne kommer til køre ud på den trafikerede vej fra en ny lergrav vest for Isterødvejen ind mod Kirkelte. Bilister på Isterødvejen kender stedet, hvor man i flere år har kunnet se store, vandfyldte lergrave på den østlige side af vejen. Nu er arealet ved at være tømt for ler, og der skal graves på et større areal vest for vejen. Region Hovedstaden har allerede givet tilladelse til selve råstofudvindingen, men det er Fredensborg Kommune, der skal tage stilling til trafiksikkerheden.

Her konkluderer Fredensborg Kommune, at råstofudvindingen siden den første tilladelse på den østlige side i 2012 ikke har givet anledning til trafikuheld, men der har været problemer med at overholde alle de stillede vilkår. Derfor har kommunen stillet krav om yderligere tilsyn, der skal foretages af Region Hovedstaden som tilsynsmyndighed.

Intet autoværn

I den nye tilladelse er der cirka 30 vilkår, som firmaet bag råstofudvindingen skal overholde. Det er eksempelvis at der ikke må køres ler på dage, hvor det regner, ligesom der heller ikke må køres i myldretiden. Normalt er der syv vilkår i en sådan tilladelse.

Årsagen er den trafikerede Isterødvejen, og forud for tilladelsen har kommunen undersøgt, om der kunne skabes tilslutning fra den kommende lergrav til Kirkeltevej ved rundkørslen, men de private ejere af naboarealerne ønsker ikke en sådan trafik forbi deres ejendomme. En alternativ mulighed med at køre til Løjeltevej og derfra under Isterødvejen gennem Gunderød og Karlebo vurderes af rådgivningsfirmaet Moe til at være mindre trafiksikker end at tillade en overkørselsadgang direkte ud på Isterødvejen, fremgår det af sagsfremstillingen.

For to år siden undrede en læser sig over, at der ikke var opsat autoværn langs de store vandfyldte huller. Henvendelsen fik kommunens trafikafdeling til at foretage en ekstra sikkerhedsvurdering. Konklusionen var, at der ikke er behov for autoværn. Ved kørsel med 90 kilometer i timen skal der være mindst syv meter til søer eller andre ting, som man kan påkøre, forklarede Jacob Wrisberg, teamleder i Fredensborg Kommune.

Arealerne langs Isterødvejen ligger i et område, der har en lang historie med udvinding af ler, og i mange år lå der teglværk i landsbyen Karlebo.

relaterede artikler

Derfor graver de langs Isterødvej 25. september 2015 kl. 14:07