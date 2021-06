Nu kan du igen leje cykler og picnickurv på café

Startede som et forsøg

Ideen opstod sidste år efter flere havde spurgt om muligheden for at leje cykler på dagsbais. Da de fik mulighed for at leje en plads på torvet, var der ikke langt fra tanke til handling. Projektet blev dog i første omgang sat i søen som et forsøg, der skulle evalueres.