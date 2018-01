Byrådsmedlemmet Kristian Hegaard vikaerede sidste år i Folketinget, hvor han blandt andet kæmpede for, at byrådsmedlemmer skal stilles lige med folketingspolitikere: Kun politiet skal, efter dommerkendelse, kunne kigge i folkevalgtes korrespondance. Han har rejst den aktuelle kritik af Fredensborg Kommune. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nu igen: Fredensborg kriteres for overvågning af politikernes mail

Fredensborg - 15. januar 2018 kl. 04:52 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikere, ekspert og minister reagerer skarpt på Fredensborg Kommunes tilsyneladende forsøg på at omgås ny lov om overvågning.

Byrådsmedlemmerne i Fredensborg Kommune har fået besked på at underskrive et stykke papir, hvor der står, at kommunen til enhver tid kan foretage kontrol af deres elektroniske spor, hvis der er begrundet mistanke om uberettiget brug af data.

Det sker til trods for, at et enigt Folketing netop har vedtaget en lov, der forklarer, at en sådan opgave skal ligge hos politiet. Tre radikale byrådsmedlemmer har afvist at skrive under på brevet.

- Vi skal ikke have et samfund, hvor en borgmester eller en forvaltning, mere eller mindre ud af det blå, kan begynde at lege politi og indlede en efterforskning af politikere, siger byrådsmedlemmet Kristian Hegaard (R), der glæder sig over, at den ansvarlige minister i et klart svar om emnet erklærer det samme.

Ekspert i forvaltningsret, Sten Bønsing, Aalborg Universitet er - efter at have læst de centrale papirer - helt på linje med kritikken fra den radikale byrådsgruppe.

- Det er svært at læse anderledes, end at Fredensborg Kommune med netop den formulering kommer på kant med loven. I debatten om emnet sidste år var spørgsmålet, om byrådspolitikere var sidestillet med ansatte og dermed underlagt persondataloven. I persondataloven accepteres en vis form for overvågning af de ansattes mailkorrespondance. Siden har Folketinget lavet en ny lov, der undtager politikerne fra persondataloven, fordi politikere ikke er ansatte, men folkevalgte. Det fremgår meget tydeligt i forarbejderne til loven, hvad meningen er, og derfor har jeg meget svært ved at se, at Fredensborg Kommune vil kunne lave en sådan undtagelse, vurderer Sten Bønsing.

Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) vil nu, med afsæt i sagen i Fredensborg Kommune, indskærpe over for alle landets kommuner, hvad Folketinget mener om emnet.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Fredensborg Kommune eller borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

