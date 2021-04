Nu har partier bag politiforliget offentliggjort placeringen af de kommende nærpolitistationer, og folketingsmedlem Kristian Hegaard (R) mener, at der er foretaget det helt rigtige valg med placeringen lokalt i Fredensborg Kommune. Foto: Kim Rasmussen

Nu er det afgjort: Her kommer nærpolitistationen

Fredensborg - 14. april 2021 kl. 15:01 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Med 15 timers ugentlig åbningstid er det vigtigt, at politiets nye nærpolitistationer også bliver afsat for en styrket forebyggende indsats. Derfor er folketingsmedlem Kristian Hegaard (R) særlig glad for, at politiets nærpolitistation bliver placeret i lokaler i Nivåhøj/Islandshøjparken.

Det er netop blevet offentliggjort.

- Med politiforligets aftale om nærpolitistationer er det meningen, at nærpolitistationerne skal øge det forebyggende arbejde i et område. Selve åbningstiden bliver 15 timer om ugen, men det opsøgende arbejde og det forebyggende arbejde bliver styrket ud over de 15 timer. Området i Nivå er et såkaldt SUB-område, der kræver en særlig opmærksomhed, og nu kommer politiet tættere på. Derfor er det den helt rigtige placering, siger Kristian Hegaard (R), der som retsordfører for Radikale Venstre var med til at forhandle politiforliget.

Han fortæller i den sammenhæng, at han pressede på for at få to nærpolitistationer i Nordsjælland, og han argumenterede for, at den ene skulle placeret i netop Nivå.

- Det skete i en sen forhandlingstime, og det skete kun, fordi jeg i en sen forhandlingstime kunne argumentere med lokalkendskab fra området. Ellers havde Nordsjælland kun fået en nærpolitistation, vurderer Kristian Hegaard.

Politiforliget giver fem ekstra årsværk til hver nærpolitistation, og der bliver således ikke tale om, at Nordsjællands Politi alene omrokerer den eksisterende indsats til de nye nærpolitistationer, har Kristian Hegaard tidligere understreget.

