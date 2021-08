Nu er der nyt om den døde sæl på badestranden

Tirsdag eftermiddag fjernede Nordsjællands Park og Vej den døde sæl, der i knap to uger har ligget i vandkanten på Babylonestranden nord for fiskerlejet i Humlebæk.

Det skete efter mindst en borgerhenvendelse. Stranden er kommunal, oplyser Naturstyrelsen, og derfor er det kommunens ansvar at tage stilling til eventuel fjernelse af døde dyr. Naturstyrelsens retningslinjer er, at døde dyr indgår i naturens fødekæde på en naturlig måde, også når der er tale om en død sæl.

Imidlertid er der også mulighed for at tage individuel stilling, hvis der ligger flere døde dyr samme sted. Den døde sæl er blevet debatteret på sociale medier, hvor nogle mener, at et rådnende dyr ikke hører hjemme på en børnevenlig strand om sommeren. Andre har det synspunkt, at det er en naturlig ting, som Fredensborg Kommune ikke skal bruge ressourcer på at fjerne.