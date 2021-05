På skitsen ses en af de eksisterende bygninger til venstre i billedet. De centrale bevaringsværdige dele skal ombygges til fællesfunktioner omkring nye klyngebebyggelser, og et bofællesskab for seniorer indgår også som en del af planerne. Hvis politikerne følger forvaltningen indstilling, skal de efter sommerferien tage stilling til, hvordan investorernes ide skal prioriteres i kommunens kommende lokalplaner.

Nu er der grøde i planer for seniorers bofællesskaber

To projekter med seniorbofællesskaber rammer den politiske dagsorden. Ind fra højre kommer ambitiøs plan for boliger omkring Ullerødgård i Kokkedal.

Bygningerne i seniorbofællesskabet Kongeparken er trukket tilbage på grunden, således at der ikke bygges i to etager tæt ved rundkørslen. I stedet skal et lavere fælleshus fungere som den ønskede støjdæmpning.

Efter en tur igennem en høringsperiode med kritiske borgere ser det nu ud til, at projektet for næste etape af Ulriksdal i Fredensborg bliver vedtaget.

