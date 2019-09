Notat: Støjværn må vente på Christiansborg

Tilbage i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der afsat et beløb på 200.000 kroner til at afdække problemerne med støj fra motorvejen, og mulighederne for at opsætte støjværn til at begrænse den sundhedsskadelige støj. Imidlertid er der ikke med det første udsigt til en hjælpende hånd til de støjplagede borgere i kommunen, fremgår det af et notat fra kommunens administration, der svarer på de spørgsmål, som partierne har stillet i forbindelse med dette års budgetforhandlinger, som snart for alvor går i gang. Der er indkaldt til et budgetseminar 30. september.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her