Notat: Fodgængerfelt er ikke trafiksikkert

Der er tale om en befærdet og farlig vejstrækning, men der kommer ikke nogen fuldstændig løsning på trafiksikkerhedsproblemerne i umiddelbar fremtid. Omtrent sådan kan man bedst opsummere svaret fra forvaltningen og politikere, da Infrastruktur og Teknikudvalget på det seneste møde behandlede en henvendelse fra bestyrelsen på NGG i Cirkelhuset. Børnene skal nemlig krydse blandt andet Usserød Kongevej ved overgangen ved Christianshusvej eller Egevangen/Egedalsvej. Budskabet er, at der er brug for en trafiksanering af strækningen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her