Driftshændelser på ovnene på Norfors anlæg i Hørsholm er bestyrelsen ikke blevet løbende orienteret om. Bestyrelsen har dog heller ikke interesseret sig så meget for miljøspørgsmål, at det har højnet niveauet og øget kontrolmålinger, lød det i byrådssalen. Borgmester Thomas Lykke Pedersen sidder i bestyrelsen for Norfors. Foto: Thomas Olsen

Norfors ledelse blev ristet, bestyrelsen fik opsang

Syv ud af 22 målinger på ovnlinje 4 har vist overtrædelser i udledning af dioxin, og det fik Venstres byrådsgruppe til at bede byrådet skærpe tonen over for Norfors ledelse og til dels også bestyrelse.

