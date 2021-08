Norfors har Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune som interessentkommuner. Her er det afdelingen i sidstnævnte, der er fotograferet. Foto: Norfors Foto: Jesper Larsen

Norfors får påbud for farlige dampe fra affald

Omgangen med farlig kemikalieaffald og dampe herfra hos Norfors I/S på adressen i Fredensborg skal forbedres gevaldigt. Det viser en aktindsigt fra Arbejdstilsynet.

Fredensborg - 16. august 2021

På Højvangen i Fredensborg bliver ansatte hos I/S Norfors udsat for sundhedsskadelig og kræftfremkaldende påvirkning fra dampe fra tønder og beholdere. Dels, fordi de indeholder forskellige typer kemikalieaffald og ikke er lukket ordentligt til, dels fordi udsugningen ikke er optimal. Det viser en aktindsigt i årsagen til påbuddet til det fælleskommunale selskab med interessentkommunerne Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal. Arbejdstilsynet var på besøg i foråret på adressen i Fredensborg og altså ikke Hørsholm, hvor hovedsædet er. Her kunne det altså konstateres, at de medarbejdere, der arbejder i kemikaliecontaineren, godt kunne trænge til noget bedre luft.

- Arbejdstilsynet kunne konstatere kraftig lugt af kemikalie/olie i dampe i kemikaliecontaineren, lyder det blandt andet i dokumentet om årsagen til påbuddet.

Videre lyder det, at der ikke er etableret tilstrækkelig mekanisk udsugning, der netop skal fjerne den sundhedsskadelige luftforurening:

- Virksomheden påbydes at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå med at efterkomme påbud om at etablere en effektiv mekanisk udsugning, hedder det i påbuddet, der altså også er et såkaldt »rådgivningspåbud«.

Og det er tilsyneladende ikke første gang, et sådan påbud har lydt til virksomheden.

- Mange af disse stoffer som håndteres på containerpladsen er på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende (...) Desuden har I ikke inden for det seneste år løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme arbejdssted, hvor løsningen umiddelbart kan overføres, hedder det i årsagen til påbuddet, hvor det også står skrevet, at der er tale om et »alvorligt og komplekst arbejdsmiljøproblem«.

Dog har virksomheden til 1. november, til at efterkomme påbuddet - både hvad angår udsugning og brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed i relation til selvsamme.