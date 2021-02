Nordsjællands Brandvæsen sender stor ros til plejehjemspersonale

Tidligt torsdag morgen kunne en brand på Plejecenter Mergeltoften i Nivå have kostet en beboer livet. Men med en resolut indsats fra plejehjemspersonalet lykkedes det at få beboeren reddet ud i tide.

Det viste sig, at der var gået ild i en beboers seng. Plejehjemspersonalet handlede resolut og fik iværksat brandslukning med slangevinde og reddet beboeren ud af lejligheden. Da brandvæsnet ankom, stod der ligeledes personale klar til at vise mandskabet vej til boligen, skriver Nordsjællands Brandvæsen nu i en pressemeddelelse til avisen.

Nordsjællands Brandvæsen arbejder tæt sammen med institutionerne i ejerkommunerne for netop at sikre, at personalet har gode forudsætninger for at kunne håndtere situationer som den, der opstod på Plejecenter Mergeltoften torsdag morgen. Det sker blandt andet gennem kurser i elementær brandbekæmpelse og rådgivning under brandsyn.