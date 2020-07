Kirsten Buur Larsen og Bente Sonne har samarbejdet i mange år om at lave tøj til børn i nogle af verdens fattigste lande. De syer efter skarbeloner, som Røde Kors har lavet, og selvom de ofte har været fyldte med fejl, er de begge så garvede håndarbejdere, at de nemt retter dem til, så tøje bliver lige som det skal være.

Nørklerne forvandler gardiner til børnetøj

Små lyseblå skørter med Disney-prinsesserne Anna og Elsa fra den populære film Frost ligger på stuebordet side om side med kjoler, bukser, t-shirts og shorts i alle tænkelige farver og mønstre. To store kasser står på gulvet fyldte med tøj, og i en mindre ligger en lille bunke af de stofrester, som Bente Sonne har tilbage. Det er hende, der sammen med et lille hold af andre nørklere fra Fredensborg, har brugt den seneste tid på at sy det fine tøj af sengetøj, gardiner, og hvad de ellers har fået ind af tekstiler.

