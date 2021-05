Se billedserie Det er kunstneren Danh Vo og kokken Christian Puglisi, der begge er fra Nivå, der har fået idéen til kartoffelmarken. Foto: David Kahr Foto: DAVID KAHR

Nivaagaards Malerisamling laver kartoffelmark

Fredensborg - 17. maj 2021 kl. 06:39 Kontakt redaktionen

Kunstneren Danh Vo og kokken Christian Puglisi, der begge er vokset op i Nivå, har fået idéen til at lave en kartoffelmark, der skal bidrage til en større forståelse for lokalproduktion af fødevarer, naturens tilstand, bæredygtighed og socialt samvær.

Marken lægges på en del af græsarealerne nær Nivå Centret.

Michelinkok Christian F. Puglisi kom til Nivå som 7-årig, og han husker stadig duften af alverdens krydderier i opgangen i Islandshøjparken, hvor han boede sammen med naboer af forskellige oprindelige nationaliteter. Kartoffelmarken er en spiselig hyldest til verdens forskelligheder og en påmindelse om, at vi mennesker er afhængige af jorden og dens afgrøder. Han peger på, at vi i denne del af verden opfatter kartoflen som noget meget dansk, men den at den er kommet til os udefra. Kartoffelmarken lægges med 35 kartoffelsorter med forskellig smag, former og farver. Til den afsluttende høstfest vil Puglisi selv stå ved gryderne og lave mad af kartoffelhøsten, fortæller museet i en pressemeddelelse.

Når kartoflerne skal hyppes, luges, vandes og høstes, bliver det med hjælp fra de lokale børn og deres familier og naboer. 0.-1-klasserne fra Nivå Skole er med til at lægge nogle af de første kartofler i maj, og de unge kunstambassadører fra projektet »Hjemme i kunsten« hjælper under hele forløbet med arbejdet i kartoffelmarken.

Nivå Nu laver sammen med lokale beboere også mad over bål, når der serveres gratis mad til hyppedagene, mens Mind your own business serverer kaffe og donuts til alle, der hjælper til på læggedagen.

Her til kalenderen

Kartoffelmarken er en del af et flerårigt samarbejde mellem Nivaagaards Malerisamling og den dansk-vietnamesiske kunstner Danh Vo under titlen »Danh Vo præsenterer« og bliver til i samarbejde med Nivå Skole, Nivå Nu, Nivå Bibliotek, Kunstambassadørerne og borgere i Nivå.

Alle interesserede kan møde op, når der lægges og hyppes kartofler:

Læggedag 27. maj klokken 15-18.

Hyppedage 8., 15. og 22. juni klokken 15-18.

Følg kalenderen på nivaagaard.dk. Børn og voksne kan også være med til den afsluttende med en høstfest lørdag den 28. august klokken 15-20 i forbindelse med den årlige Nivådag.