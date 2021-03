Nivaagaards Malerisamling anskaffer stort familieportræt

'Vi har på museet længe drømt om at sikre dette familieportræt for vores samling, og det er en stor glæde, at det nu er lykkedes. Vi er i denne for museerne så vanskelige periode inderligt taknemmelige for, at der stadig er generøse givere til, og vi glæder os til at kunne fremvise det imponerende legemsstore billede for glade gæster, når det bliver muligt,' siger hun i en pressemeddelelse.