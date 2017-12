Nivå-mand skifter vinden ud med sol

Holger Bang blev for snart ti år siden tysk landechef for European Wind Farms som en del af European Energy A/S, der specialiserer sig i udvikling og byggeri af sol- og vindenergi i primært Europa.

- Jeg har været med til at udvikle, bygge, finansiere og sælge projekter, og nu vil jeg gerne over på den anden side af bordet, hvor jeg på investorernes vegne skal købe flere profitable solparker til porteføljen. Og så er jeg motiveret af at være en del af et mindre sted med et stort potentiale igen. At være med til at skabe noget, der kan vokse sig større, fortæller Holger Bang.