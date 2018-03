I anledning af 40-året for Danmarks tiltrædelse af UNESCOs verdensarvskonvention blev der i 2012 udskrevet en konkurrence. 7. d fra Nivå Skole var en af de tre vindere, der fik muilghed for at videreudvikle spillet med spildesigneren Thomas Vigild. Her ses nogle af eleverne i selskab med prinsesse Marie. Pressefoto

Nivå-elever kom med den ide, der nu er et kortspil

Spillet er for unge i alderen 10 og hedder »Heritage Heroes - Verdensarven på spil«. Vælger de at destruere verdensarven ved at rive spillekortet i stykker, eller vælger de aktivt at arbejde for at bevare verdensarven? De skal træffe et valg for at gennemføre spillet.