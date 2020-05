På tegningen kan man se de 55 nye pendlerparkeringspladser vest for banen markeret med rødt. Øst for banen er de eksisterende pladser også markeret med rødt.

Nivå bymidte er blevet til en sag om at ramme p-pladspræcist

Fredensborg - 29. maj 2020 kl. 13:41 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

P-pladser er blevet et politisk stridspunkt i ugerne op til længe ventet høring. Tre partier udlægger sagen i en pressemeddelelse.

»Mobilitet i en grøn forstad« er overskriften på en pressemeddelelse om Fremtidens Nivå Bymidte, hvor et enigt byråd støtter den strategiske udviklingsplan.

Nu venter lokalplanforslaget for 1. etape af Nivås nye bymidte et ekstraordinært byrådsmøde, hvor der skal diskuteres parkeringspladser. Alle vil gerne have, at det skal være lettere både at være pendler i bil og på cykel i Fremtidens Nivå Bymidte. Spørgsmålet er blot om de planlagte pendlerparkeringspladser er nok.

- Når vi skal planlægge en helt ny bymidte, skal vi nøje overveje det fremtidige behov for antallet af parkeringspladser, da de optager rigtig meget plads, som vi ellers kan bruge til at skabe en mere aktiv, levende og tryg by end i dag. Det er derfor en svær balancegang, hvor vi både skal gøre det let at komme til byen for at handle og som pendler, men samtidig undgå at store arealer står tomme det meste af døgnet. Det sidste er i mine øjne spild af dyr plads i Nivå, udtaler Thomas Lykke Pedersen (S), der ser frem til at byrådet vedtager den nye parkeringsnorm inden sommerferien.

- I Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har vi haft en meget grundig diskussion af behovet for parkeringspladser og hvordan vi bedst sikrer grøn mobilitet. Nivå Station er ikke - som fx Kokkedal - en knudepunkt-station og bruges fortrinsvis af lokale borgere. Behovet for pendlerpladser ved Nivå Station kan derfor efter alt at dømme opfyldes med de påtænkte 55 nye pendlerparkeringspladser på centersiden, uddyber udvalgsformand Lars Simonsen og tilføjer:

- Hvis vi stiller krav om flere parkeringspladser, udhuler vi samtidig mulighederne for nye boliger, som ligger stationsnært og dermed attraktivt for borgere, som især vil anvende kollektiv transport. Samtidig synes jeg det er vigtigt at påpege, at parkeringspladserne i den nye bymidte bliver udnyttet bedre. Blandt andet fordi borgerne kommer til byen med forskellige behov og fordi kunderne udnytter dagligvarebutikkernes lange åbningstider jævnt over dagen.

Flemming Rømer, formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget, får også et synspunkt med:

- Vi har planlagt en både grøn, effektiv og tilstrækkelig infrastruktur i den nye bymidte, hvor også cyklisterne får langt bedre muligheder for at komme til og fra. Som et af de få steder i landet indfører vi tilmed en parkeringsnorm for cykler, så der også bliver god plads til dem i bymidten- og ikke kun til bilerne. Dermed sikrer vi også, at trafikken samlet set glider bedre og mere sikkert - samtidig med vi forhåbentligt får endnu flere til at tage cyklen, udtaler han.

