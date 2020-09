Nivå Big Band til festlig koncert med færre pladser

Siden KulturStationen åbnede, har et årligt besøg af Nivå Big Band været en fast tradition. De første år blev det afholdt som et dansearrangement i tangokuglens skær, men i år bliver det lidt anderledes på grund af Covid-19, fortæller Søren Spies.

Publikum kan glæde sig til masser af herlige hornhylere, skøn swingmusik, glødende gæstesolist og fornøjelsen af et orkester der sprudler over endelig at »komme på græs« igen og spille for et live-publikum.