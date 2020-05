Kagebuffet er populært hos Ninas Naturcafe, men den må vente lidt - Nina Dolriis lover dog, at der vil være masser af andre lækkerier. Foto: Lars Skov (arkiv)

Ninas Naturcafe åbner igen

Onsdag den 20. maj genåbner Ninas Naturcafe i Kirkelte, og det er en nyhed, som Nina Dolriis præsenterer med glæde, for hun har savnet gæsterne.

- Der vil løbende komme en del ændringer til sommerprogrammet. Jeg skal nu til at gennemgå programmet med de enkelte aktører, fortæller Nina - der er nok nogle programpunkter, vi ikke kan gennemføre. Ændringerne vil løbende blive lagt ind i programmet på www.naturcafe.dk/program, fortæller hun og tilføjer, at der fortsat vil være mulighed for lidt takeaway.