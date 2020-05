Strækningen ved Hammersvej viser fint nogle af de ting, der kan forbedres. Cykelstien er ikke hævet i niveau, og den er anlagt inde bag en skillelinje, og dermed er cyklisterne ude af øje for bilisterne. Tryk på billedserien for at se kortet over de nødvendige forbedringer.

Artiklen: Ni uheld udløser et større trafikprojekt: Se kortet over nødvendige forbedringer

Benediktevej skal forbedres for mange millioner. Politikerne vil dog have flere beregninger, inden de prioriterer de enkelte tiltag.

Selv en mulig lukning af Asminderødgade ud mod Benediktevej er taget med - vejen er ensrettet, og derfor kan det give mening at sløjfe udkørslen for at undgå, at biler kører ind på vejen mod ensretningen.

Forvaltningen har fået grønt lys til at gå videre med hele listen over steder, der kan gøres mere trafiksikre på Benediktevej i Fredensborg.

