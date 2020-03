Netto rendt over ende før lukketid

Det var kort før lukketid, men der var alligevel fyldt med parkerede biler på både p-plads og langs med vejen og inde i butikken stod kunderne i kø fra kasse til bagvæg for at købe ind efter statsminister Mette Frederiksens udmelding onsdag aften. Danmark lukker ned for at begrænse spredningen af coronavirus, og aftenens kunder i Netto i Humlebæk ville ikke risikere at løbe tør for toiletpapir.

I hverfald ikke hvis man skal dømme efter de varer, der blev båret og kørt ud lige før lukketid klokken 22.