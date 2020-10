Nekrolog for Ernst Tursø

Med denne baggrund var han derfor i 1967 den oplagte kandidat til jobbet som leder af bibliotekerne i Asminderød-Grønholt (i dag en del af nuv. Fredensborg Kommune), da bibliotekerne dér ændrede status. Han kom de følgende næsten 30 år til at stå for udviklingen af et biblioteksvæsen, hvor man hele tiden var på forkant med udviklingen bl.a. med etableringen af to store biblioteksafdelinger i henholdsvis Fredensborg (1972) og Humlebæk (1978). Også teknologisk var man med Tursø som primusmotor med i front, da ny teknologi erstattede mange af de manuelle arbejdsprocesser.