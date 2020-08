Charlotte Ellermann, sognepræst i Humlebæk, forstod at være i nuet i mødet med mennesker. Med en smittende tro og fantastisk som samtalepartner. Nu er hun død, 56 år gammel. Foto: Kenn Thomsen

Nekrolog: Præsten, der lod mange favne den skære dag

Fredensborg - 01. august 2020 kl. 06:27 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En mand har mistet sin hustru, tre børn har mistet deres mor, mange har mistet en god ven og Humlebæk Sogn har mistet en populær sognepræst. Charlotte Ellermann er død 56 år gammel - med livsglæden i behold til det sidste.

Det er kun godt en måned siden, at hun med ægtefællen Henrik Grosen Nielsen og 70 gæster tog forskud på sølvbrylluppet med æresport ved præsteboligen på Nederste Torpenvej i Humlebæk. Og så kunne hun ikke mere, var afklaret i, at kampen mod kræften var tabt. For alle de, der er tilbage, er tabet stort, for Charlotte Ellermann var i familielivet på samme måde som i arbejdslivet. Nærværende, ærlig og god at søge råd hos.

Da hun blev alvorlig syg i marts 2017, havde hun intet, som hun skulle nå at realisere. Intet ønske om at komme til Nordpolen eller Seychellerne, fortæller familien, for hun elskede sin hverdag med sin mand og børnene Frederik (18 år), Sophie (20 år) og Kristine (22 år).

Når man var sammen med hende, var hun aldrig på vej et andet sted hen - og hun havde en god forstand på mennesker og deres forskellige sider, fortæller en nær veninde.

Iderig, djærv, livsglad Charlotte Ellermann kom til Humlebæk fra Østerbro Kirke for 14 år siden, og hovedet var fuld af nye ideer. Ikke fordi hun ville Tivolisere kirkens arbejde, men fordi hun ville nå ud til flere, og det gjorde hun blandt andet med Byens Dag, som var hendes ide. En årlig dag med boder og loppemarked ved Torpen Kapel, over 1000 mennesker og med skiftende koncerter i Torpen Kapel.

Når hun i avisen fortalte om sin kristne tro, gav det ofte læserreaktioner. »Selvom jeg pt. Ikke er medlem af »foreningen«, vil jeg opsøge hende en søndag, for hun lyder som en meget djærv kvinde«, lød det efter en artikel, hvor Charlotte Ellermanns hovedbudskab var, at man helst skal gå hjem fra kirken og have det bedre, end når man kom.

Jakob Knudsens salme »Se nu stiger solen af havets skød« var en salme, der havde en særlig plads i hendes hjerte. Linjen »Oh at jeg tør favne dig skære dag« var for hende et smukt billede på den kristne frihed til at forvalte sit eget liv, og salmen rammer også Charlotte Ellermann som hun var. Det fortæller præstekollegaen Hans-Henrik Ross, for hun kunne møde dagen med en stor glæde, men hun havde også en vemodig side. Hun kendte til livets smerte, ikke mindst i de seneste år.

Kærlighedens lys Da hun fik diagnosticeret kræft, blev hun opereret og en kort periode i 2018 erklæret rask. I et interview funderede hun over, om hun stadig ville være troende, hvis hun lå for døden - og hendes svar var ja, for kristendommen er gjort af så stærkt et stof, at hun ikke kunne slippe det. Og hun døde med ro i sjælen og glad for det liv, som hun havde haft, fortæller Hans-Henrik Ross, der kalder hendes tro så stærk, at den smittede til andre.

Men ikke på en belærende måde, slet ikke. Hun skrev bøger om at prædike og var dybt inspireret af amerikanske prædikanter. Godt var det, når bibelens tekster var svære at indfange, for så blev »sandheden et rummeligt begreb«, som hun sagde. Til en juleprædiken for snart otte år siden brugte hun lyskæderne på juletræet som et billede på livet og kærlighedens lys - at der kun er et »jeg«, fordi der er et »vi«, og at vi alle sidder side om side på Guds store lyskæde, levende og døde, syndere og helgener og lyser for hinanden.

Charlotte Ellermann lyste på en særlig måde, og skæret forsvinder ikke sådan lige.

Hun begraves fra Helsingør Domkirke lørdag den 8. august klokken 13.00 af sognepræst Hedda Salomonsen.