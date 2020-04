Jan Thrane døde i lørdags.Foto: Lars Skov Foto: Lars_Skov

Nekrolog: NGG's ildsjæl er gået bort

Fredensborg - 14. april 2020

I 31 år stod Jan Thrane i spidsen for sit livsværk, Nordsjællands Grundskole og Gymnasium, indtil han i 2014 gik på pension.

Han var en ildsjæl, der kæmpede for sin skole og sine ideer. Men samtidig, som så mange andre iværksættere, en mand med flair for ideer, projekter og undervisning - men mindre sans for bureaukrati og regnskab.

Det første førte skolen og rektor frem til mange succeser, hvor skolen lå i front med nye tiltag og havde en høj, populær profil i lokalsamfundet og i de skiftende forældreflokke med børn på skolen.

Det sidste førte til regnskabsrod, og at Undervisningsministeriet politianmeldte ham for kritisabel økonomistyring. Nordsjællands Politi afgjorde sagen med, at der ikke var grundlag for at indlede en efterforskning af Jan Thrane for blandt andet dokumentfalsk og besvigelse.

NGG startede i 1983 med 179 grundskoleelever i en villa i Hørsholm. Allerede året efter flyttede skolen af pladshensyn til Cirkelhuset ved Hørsholm Kongevej, hvor Jan Thrane blev rektor for den nystartede gymnasieafdeling i 1985. Modellen med skole og gymnasium under samme tag kendte han fra sin tidligere arbejdsplads, Holte Gymnasium, hvor han kunne se, at eleverne klarede sig rigtig godt, fordi mange kompetencer er samlet samme sted, og at overgangen til gymnasiet blev nemmere for grundskoleeleverne.

En snes år senere var NGG Danmarks største private grundskole med gymnasium, HF og en international afdeling.

I skoleverdenen var Jan Thrane, den matematisk student og senere cand.scient. i matematik og fysik, kendt som manden, der ikke blot succesfuldt havde etableret en privat helhedsskole, men også planlagde og gennemførte en lang række nye tiltag i dansk uddannelsespolitik.

Som en af de første skoler indførte NGG computerklasser og sprogundervisning allerede fra 3. klasse, og for omkring 10 år siden åbnede man et sportscollege i samarbejde med en lokal sportsklub. Skolen fik også en børnehave og skolefritidsordning og har i alt cirka 1300 elever.

Skolens norm med rektor Jan Thrane ved roret var, at fik han eller en anden på skolen en god idé, var der kort fra tanke til handling. Han var aldrig bleg for at sætte nye skibe i søen, ligesom »plejer« selvfølgelig ikke eksisterede på hans kontor. Således skulle han ved en lejlighed en sommer med kort varsel have bestilt 20 turistbusser til at køre alle skolens elever til stranden i de gode vejr.

Eller når det sidste lyskryds på den befærdede Usserød Kongevej en morgen går i sort, og rektor uden tøven stiller sig op og dirigerer trafikken i tre kvarter, så eleverne kan komme trygt i skole - indtil en reparatør nåede frem.

I november 2014 - efter stormen have lagt sig - kunne Jan Thrane tage et farvel med sin skole ved en afskedssreception, hvor man sagde tak for de 31 års virke.

Efter lang tids cancersygdom sov Jan Thrane stille ind lørdag, 73 år gammel. Det skete hjemme i hans egen seng.

Jan Thrane efterlader sig sin hustru gennem 49 år samt børn og børnebørn.