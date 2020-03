Anders Helner, Fredensborg, var nærværende i sin kontakt med mennesker, og han forstod at skabe den dynamik, der bragte de gode ideer over målstregen. Tirsdag døde han, 73 år gammel. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Nekrolog: En dynamo for nærvær og målstreg for de gode ideer

Fredensborg - 28. marts 2020

Nær et træ og med udsigt over Esrum Sø står en grøn bænk, som Grundejerforeningen Fredensborg Søpark fik lavet, da bestyrelsen hørte, at deres formand, Anders Helner, måtte trække sig - uhelbredeligt syg af kræft i hjernen.

I sensommeren sidste år blev »Anders Helners bænk« afsløret og indviet, og det var en god dag. Anders Helner var med, men i månederne efter måtte han trække sig fra det frivillige engagement og fra familiens butik i Jernbanegade i Fredensborg.

Tirsdag i denne uge døde han i huset på Maglegårdsvej, hvor han har boet i 43 år sammen med hustruen Ingrid. Han blev 73 år.

Anders Helner var ikke en mand, der brugte tiden på at sidde stille. Han var fuld af gode ideer, der skulle gennemføres, og han var et nærværende menneske, der var god til relationer. Hvad enten det var den politiske snak med borgmesteren eller mødet om morgenen med det, som familien kærligt kalder »rollator-veninderne«: Når han ved 10-tiden gik og fejede uden for butikken i Jernbanegade, faldt han i snak med de forbipasserende, og han var altid god for en opmuntrende bemærkning.

I børnehaven, når et barnebarn skulle hentes, var han hele børnehavens morfar - han kunne ikke lade være med at sætte sig, lege med, være nærværende. Et familiemenneske med stort F, der livet igennem engagerede sig i børnene Katrine og Kristians hverdag, men han var også et offentligt menneske, der gjorde en forskel og bragte legen med sig. Når der var juletog i Fredensborg, skulle der naturligvis være en hovedbanegård - med udkald til rigtige togforbindelser.

Anders Helner voksede op i Gentofte og blev uddannet fra møbelafdelingen i Magasin og arbejdede sig op til at blive personalechef, indtil han i en årrække var direktør for Nordtour under Frederiksborg Amt og siden blev ejendomsadministrator. For 10 år siden blev han pensioneret. I mange år var han aktiv som formand for handelsforeningen i Fredensborg, og i de seneste mange år har han været formand for Grundejerforeningen Fredensborg Søpark.

En kondolencemail til familien beskriver engagementet meget præcist - han var en dynamo, der kunne se en vision og kæmpe målrettet for at gennemføre den. Bedst fungerede det, hvis han kunne finde nogle, der ville »lege« med - og det ville de omkring i Fredensborg Søpark.

A. P. Møller Fonden gav 1,2 millioner kroner til at genoprette og forny den oprindelige landskabsplan for rækkehusbebyggelsen, der ligger på kanten af udsigtskilen fra Fredensborg Slot ned mod Esrum Sø. Og da dét projekt i samspil med slotsparkens gartnere kørte på skinner, kom engagementet i at samarbejde om at energirenovere de private rækkehuse fra 70'erne. Der er ikke noget at sige til, at Anders Helner kunne gå ud som et lys af træthed om aftenen, men det opdagede kun hustruen Ingrid.

Anders Helner bliver bisat tirsdag den 31. marts, og han havde ønsket en bisættelse i stilhed. I denne Corona-krise kommer det helt naturligt - kun få kan være til stede i kirken, men mange vil savne, at Anders Helner ikke mere kan byde på en lille »gewesen« eller en croissant til at sætte gang i arbejdet med en god ide.