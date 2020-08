Hvor han satte sig, var der rart og sjovt at være. Tidligere sognepræst og Venstre-politiker Bjarne Wulff, Fredensborg, er død. Foto: Thomas Olsen

Nekrolog: Den muntre bordherre, præst og politiker

Fredensborg - 01. august 2020

Når man taler med folk om Bjarne Wulff, fortæller flere, hvordan han blev opfordret til at stille op som borgmester.

Han havde haft gode chancer, og man får det indtryk, at selv politiske modstandere ville have været tilfredse. På det personlige plan, i al fald. I venskab, politik og kirkeliv var Bjarne Wulff et rart og muntert menneske at være sammen med.

Torsdag den 30. juli døde Bjarne Wulff efter et langt liv, hvor han i 40 år frem til 2008 var sognepræst ved kirkerne i Asminderød og Grønholt sogne og Fredensborg Slotskirke. Han blev 82 år og efterlader sig hustruen gennem 57 år, Annelise Wulff, tre børn og syv børnebørn.

I 1967 blev han cand.theol fra Københavns Universitet, og året efter kom han til Grønholt Kirke. Egentlig ville han gerne have været ingeniør, men han måtte selv betale for sine omkostninger i studietiden, og teologi var et studium, hvor han kunne pudse vinduer på Rigshospitalet i de tidlige morgentimer og om formiddagen og stadig bestå sine eksamener, selvom han faldt i søvn i auditoriet.

Bjarne Wulff er dog ikke kommet sovende til sine bedrifter. Den politiske karriere begyndte for alvor i byrådet for Venstre i 1973, og den sluttede først 31 år senere i 2004. I mange år var han udvalgsformand for det tekniske område og planområdet, og byrådskolleger fra dengang fortæller, hvordan folk altid flokkedes om Bjarne Wulff til de årlige skovture for byrådsmedlemmerne. Hvor Bjarne Wulff satte sig, opstod der nemlig altid en rar stemning - og det var i hans ende af bordet, at der blev grinet højest.

Hvis man spurgte ham, hvor humoren og glimtet i øjet kom fra, sagde han:

»Jeg tror, at det kommer af sig selv, når man mødes med mennesker, man er glad for at være sammen med«.

Anekdoterne er mange. I 1968 inviterede Kong Frederik ham til et glas portvin for at ønske ham velkommen til sognet, og det fortælles, at kongen trykkede den unge præst på maven og bad ham love, at prædikerne ikke blev for lange. Mange år senere stod han som feltpræst i fuld mundering med ansigtet skjult i sløringsstift. Dronningen skridtede geleddet af, stoppede så og kig et par skridt tilbage og kiggede nøje på feltpræstens ansigt.

»Det er rigtigt, Deres Majestæt, det er mig!«, sagde Bjarne Wulff, for majestæten kendte ham fra gudstjenesterne i slotskirken.

Sammen med kollegaen Lars Tjalve fra Asminderød kirke blev Bjarne Wulff en del af »de syngende præster«, der underholdt foreninger i Nordsjælland med Gluntarne, Bellmann og ikke mindst gamle danske revyviser.

Borgmester blev han dog aldrig - for han ville først og fremmest være præst. Som politiker havde han sit fokus på overbevisning, ikke benhård politisk strategi. Derfor kunne han også bryde partilinjen i særlige sager, som han følte var for vigtige til at føre politik på, hvis han var uenig med flertallet i sit parti.

Bjarne Wulff blev i 1997 udnævnt til ridder af Dannebrog, og han fik Dronning Ingrids Mindemedaille i 2001.I de seneste år boede han på demensafsnittet Asmindshøj, der er en del af Benediktehjemmet.

Begravelsen finder sted fredag den 7. august klokken 12.00 fra Grønholt kirke.