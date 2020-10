Et stort flertal afviser mobilmast ved Kokkedal Station. På sidelinjen er der opstået politisk strid om, hvorvidt byrådsmedlemmet Carsten Bo Nielsen (V) misinformerer.

Send til din ven. X Artiklen: Nej til mobilmast giver efterdønninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nej til mobilmast giver efterdønninger

Fredensborg - 02. oktober 2020 kl. 04:56 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Der kommer ingen mobilmast ved Kokkedal Station i denne runde. Et stort flertal i byrådet ønsker, at der skal laves yderligere undersøgelser af alternative placeringer.

Flemming Rømer (DF) og Thomas Bak (V) stemte imod, da de ønskede den nuværende ansøgning skal fremmes - et udtryk for, at den skal bæres hurtigt igennem det politiske system. Freja Brabæk Kristensen (DF) og Lars Egedal (V) undlod at stemme.

Såvidt sagen om mobilmasten, hvor byrådsmedlemmet Carsten Bo Nielsen (V) kunne fortælle, at han som mangeårig pendler på Kystbanen aldrig har oplevet problemer med signalet omkring Kokkedal Station. Omvendt kan en kollega her på avisen faktuelt oplyse, at signalet for to år gamle Iphones med abonnement hos YouSee og 3 ofte forsvinder omkring Kokkedal Station og gør opkald og streaming umulig. Alt det bliver nu belyst bedre endnu engang, herunder om der er gode alternative placeringer til en høj mast.

To artikler, samme ord Undervejs i debatten op til byrådsmødet kom borgmester Thomas Lykke Pedersen med et forslag efter Økonomiudvalgsmødet. Han foreslog, at der blev nedsat en arbejdsgruppe med de to formænd for udvalgene på det tekniske og planmæssige område samt repræsentanter fra forvaltningen.

På et møde med pressen, hvor Frederiksborg Amts Avis og Uge-Nyt var repræsenteret, ridsede han sit forslag op, og uafhængigt af hinanden skrev såvel Uge-Nyt som Frederiksborg Amts Avis, at borgmesteren også ønskede mobilbranchen repræsenteret i arbejdsgruppen, som dog i Uge-Nyt blev kaldt et udvalg.

På byrådsmødet oplyste borgmesteren, at det med telebranchen måtte bero på en misforståelse, da han ikke ønsker mobilbranchen repræsenteret i et sådant udvalg, og Frederiksborg Amts Avis skal her beklage, at en præcisering først når spalterne nu.

I dagene fra de to artikler til byrådsmødet modtog Frederiksborg Amts Avis dog intet ønske om en præcisering. Der var i øvrigt ikke opbakning til et sådan udvalg i denne runde.

På sociale medier har Carsten Bo Nielsen kritiseret forslaget om, at borgmesteren ønsker telebranchen med omkring bordet i en arbejdsgruppe. Hvorvidt han har fortsat sin kritik, efter at han blev bekendt med borgmesterens præcisering, må han selv redegøre for. Her alene det faktuelle forløb omkring de redaktionelle artikler.