Inde bag sandstranden syd for Nivå Havn ligger et fredet engareal, hvor et politisk flertal håbede at kunne inddrage et 10 meter bredt bælte til bedre adgangsvej til en fornyet Nivå Havn og Strandpark. Nu har Fredningsnævnet afgjort sagen. Foto: Allan Nørregaard

Nej til at inddrage fredet areal

En del af visionsplanen for en ny Nivå Havn og Strandpark beskriver, hvordan et 10 meter bredt bælte af det fredede engareal kan inddrages til infrastruktur. Det kræver dispensation fra Fredningsnævnet, der netop har givet afslag.

Planerne for en fornyelse af Nivå Havn er på visse punkter pladskrævende, og derfor lå der i planen en mulighed for at bruge et 10 meter bredt bælte til eksempelvis anlæggelse af en ny adgangsvej til havnen og de populære strandarealer. Bæltet udgør fire procent af det fredede engareal, og det politiske synspunkt var, at det ville øge områdets værdi at få bedre adgangsforhold.