Deltagerne i Esrum Sø Rundt repræsenterer alle samfundslag, og de 40 til 60-årige udgør den største gruppering. I de seneste år er der kommet flere studerende, og Fredensborg Atletik Klub kan konstatere, at gruppen af 25 ? 40-årige er voksende, og at firmatilmeldingerne øges. Børnene fylder samtidig mere og mere. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nedtælling til motionsløb: Hent startnummeret to dage før

Fredensborg - 16. august 2019

Startskuddet til årets Kongeetape lyder søndag den 25. august. Esrum Sø Rundt nærmer sig - i år med nye initiativer.

Fredensborg: Esrum Sø Rundt motionsløbet markedsføres som en festlig og fornøjelig begivenhed med start lige ved porten til ydre slotsgård på Fredensborg Slot.

Det er en fest for både deltagere og publikum, der giver liv i byen og skaber samvær og familiemæssigt hygge. Butikkerne har åbent om søndagen, og motionsløbet er for alle - både de små børn og de erfarne løbere, der dyster om at komme først igennem Kongeetapen. Fredensborg Kommune sponserer gratis børneløb på distancerne 5 kilometer og 1,5 kilometer for de mindste.

. Gennem de sidste 20 år er løbemarkedet eksploderet voldsomt, men vi står rigtig godt. Vi har et klassisk motionsløb som indeholder mange og særlige oplevelser, og vi er et af Danmarks ældste løb med tidtagning. Igennem de 48 år Fredensborg Atletik Klub har arrangeret løbet, har vi oparbejdet en ekspertise til at fylde rammerne ud, fortæller Helge Frøsig, der er løbsansvarlig for Esrum Sø Rundt.

- Vi har haft evnen til og øjet for hele tiden at udvikle løbet, så deltagerne får en optimal oplevelse. Det fortæller evalueringerne fra deltagerne, og det fortæller udviklingen i deltagerantallet, hvor vi hvert år udvikler på kvalitet og kvantitet. Det er en rigtig god følelse, at motionisterne tager arrangementet til sig, men vi er også rigtig stolte over, at vi har formået at tiltrække så mange børn til vores motionsløb. Ud af de forventede mere end 3000 deltagere i år, udgør gruppen af børn ca. 1000. Det synes, jeg er flot, og viser at vi netop gennem udvikling, er i stand til at tiltrække særlig udvalgte målgrupper til vores løb, uddyber han.

Han tilføjer:

- Desuden kan vores løbere tilmelde sig Esrum Sø Rundt på nettet, så sent som 15 minutter før startskuddet lyder. Man kan dog med fordel forhåndstilmelde på www.esrumsørundt.dk før løbsdatoen og som noget nyt afhente sit startnummer fredag den 23. og lørdag den 24 om eftermiddagen på løbskontoret ved start/mål i Den Gamle Biograf i Jernbanegade. Alle deltagere modtager efter løbet deres løbetider elektronisk, og senere flere personlige billeder som vores »hoffotografer« har taget af deltagerne på løberuten og især omkring Fredensborg Slot. Alle børn får et fint diplom med deres løbetid.

Esrum Sø Rundt arrangeres af Fredensborg Atletik Klub, der har eksisteret som selvstændig idrætsklub siden 1983 og før den tid som en aktivitet under andre klubber i Fredensborg. Klubbens formål er at tilbyde atletik på ungdomssiden. Derudover tilbyder klubben motionsløbetræning, Triatlon, TrackFit og styrketræning ligesom klubben har et fitness rum til vores rådighed på Fredensborg Stadion.