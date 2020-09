På kortet kan man se de områder af Humlebæk, hvor regnvand og spildevand fra toiletter og køkkener stadig ender i de samme rør. Det giver et pres på rensningsanlægget, men udfordringen er størst under massive regnskyld - så risikerer lorten at ende i kælderen, Humlebækken eller Øresund.

Artiklen: Nedtælling: Dyrt for villaejere at blive grønnere

Nedtælling: Dyrt for villaejere at blive grønnere

Det bliver en dyr beslutning for op mod 1000 villaejere i Humlebæk, hvis Fredensborg Forsyning får lov til at separatkloakere det gamle Humlebæk. Til gengæld er det godt for miljøet, og regningen kan udskydes 10 år.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her