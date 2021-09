Udgiften, der skønnes til at være 300.000 kroner, skal dækkes af midlerne til planen for rekreative stier, til hvilken der er afsat en million kroner. Det er den øverste, lyserøde linje, der markerer stien. Foto: Fredensborg Kommune

Nedlagt sti skal genskabes for 300.000 kroner

Den såkaldte »Oldstien« i Lønholt skal reetableres på grund af manglende adgang, fremgår det af en dagsorden. Og i den forbindelse skal der findes et forlig med boligejere, der potentielt kan have spærret af for selvsamme sti.

Fredensborg - 10. september 2021 kl. 05:49 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Stier i det åbne land kan have en ganske særlig funktion. Det kan være, man har sin vanlige gå- eller løbetur der, går til skole eller generelt nyder et naturskønt område på en given strækning.

Blandt andet derfor har Fredensborg Kommune flere år tilbage vedtaget en plan for rekreative stier, der skal sikre adgang til både natur og rekreative destinationer i kommunen.

Og det er fra lige netop den pulje af midler, der er afsat til stiplanen for rekreative stier, at pengene skal findes til det 300.000 kroner dyre anlæg af stien mellem Oldvejen og Kongevejen i Lønholt, fremgår det af en dagsorden på Infrastruktur- og Teknikudvalget i Fredensborg Kommune.

Her er det også beskrevet, at der i lidt under 20 år været en sti, man ikke har kunnet bruge. Men som Flemming Rømer (DF), der er formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget i Fredensborg Kommune, siger, skal man reetablere stien, hvis den først har været der:

- Det kom på tale, fordi der har været henvendelser om, at den ikke kan benyttes. Og det prøver vi i første omgang at finde en løsning på, for hvis der først har været en sti, skal vi reetablere den, siger Flemming Rømer.

Han fortæller samtidig, at der har været meldinger om, at beboere har sat hegn op og dermed blokeret for stien. Men nu skal kommunen muligvis i dialog med nogle af dem, der næppe har en interesse i, at Oldstien eksisterer. I hvert fald skriver udvalget, at etablering af stien kræver forlig med ejere:

- Anlæg af stien fordrer, at kommunen får adgang til arealet. Som udgangspunkt søges adgang gennem forlig med ejere. Når stien er anlagt vil arealet efterfølgende kunne blive udmatrikuleret som offentlig sti, lyder det i sagsfremstillingen på dagsordenen.

Her er en linjeføring af stien, der kan ses på billedet, også vedlagt - ligesom der er en beskrivelse af, hvordan stien kunne se ud:

- Det foreslås, at den ca. 400 m lange sti anlægges som en smal trampesti med enkelte delstræk suppleret i grus, står der i sagsfremstillingen.