Nina Dolriis holder »krisemøde« med sin køkkenchef tirsdag, hvor de skal finde ud af, hvad de skal tilbyde som Takeaway. Hjemmelavet rødkål er et godt bud, vurderer Nina Dolriis mandag efter regeringens nedlukning af cafelivet også i Fredensborg Kommune. Foto: Kim Rasmussen (arkiv)

Naturcafe sluttede med travlhed: Gæsternes grænser for udeservering er flyttet

Fredensborg - 07. december 2020 kl. 18:48 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Når det endelig skal være, var det en god søndag at slutte med. Nina Dolriis fra Ninas Naturcafe i Kirkelte havde en travl søndag med julehygge i cafeen og det 150 kvadratmeter store telt, som er sat op denne jul for at sikre god afstand mellem gæsterne.

- Vi havde en rigtig travl dag, og vi har haft to gode uger, men vi kommer selvfølgelig til at mange de to sidste uger - og de er selvfølgelig årets bedste, konstaterer Nina Dolriis med en mild og optimistisk stemme, for der er jo ikke så meget at gøre ved det, som hun siger.

Desuden er hun ikke så hårdt ramt som andre restauratører, fordi hun har åbent i sommerhalvåret og i måneden op til jul. Vejret har været fint denne sommer, og Ninas Naturcafe kunne åbne med en måneds forsinkelse.

- Jeg synes, at folk har været gode til at holde afstand. I år har vi ikke haft vores kagebuffet, som vi jo ellers er berømte for, og det har givet ekstra arbejde med serveringen. Men det er gået godt, og jeg har lagt mærke til, at folk er blevet bedre til at sidde udenfor. Der er virkelig flyttet nogle grænser. De tager godt tøj på, og mange kommer slet ikke ind for at spørge efter tæpper, siger Nina Dolriis og fortæller, at hun tirsdag skal have et møde med køkkenchefen.

»Krisemøde«, som hun kalder det, hvor de skal finde ud af, hvad de vil lave af Takeaway. Hjemmelavet rødkål er en af ideerne.

- Jeg tror, at vi laver et eller andet for at gøre opmærksom på, at vi er herude, siger Nina Dolriis.

Man kan følge cafeen på www.naturcafe.dk