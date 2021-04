Ninas Naturcafe havde glæde af de åbne, udendørs rammer, og derfor gik 2020 ganske godt - her er der sommerkoncert med Marie Carmen Koppel. Privatfoto

Naturcafe åbner med fuld blus på aktiviteter i skoven

Ninas Naturcafe åbner sæsonen med et program, der tager udgangspunkt i det, som mange er blevet gode til under pandemien: At finde oplevelser i skovene.

Fredensborg - 19. april 2021

Der er meditative tiltag, yoga - tegnekursus, svampetur og en gå-workshop. Der er også hestevognsture og qigong i haven. Nina Dolriis fra Ninas Naturcafe ved, at mange har lært at komme mere ud i naturen her i Corona-tiden, og det tager caféen op i sommerprogrammet.

Mest konkret er dog nyheden om, at Ninas Naturcafe starter den nye sæson fredag den 23. april.

Cirka en gang om måneden, kommer Shetlandsponyerne på besøg nede på engen, hvor børn kan få sig en lille ridetur. Ponyerne kan også bookes til specialarrangementer - fx til en børnefødselsdag. Og både hyrdehunde- og jagthunde giver en lille opvisning, dog hver for sig.

Der er også fåreklipning, strikkecafé, musik og meget andet. Hele det store sommerprogram med datoer og klokkeslet kan ses på www.naturcafe.dk.

- I år vil der vanen tro være mindre udstillinger af forskellige kunstnere. Jeg nyder sådan, at her er noget smukt at se på. På væggene hænger Merete Eliassens dejlige billeder, udenfor vil Peter Kamsbergs herlige stenskulpturer og fuglebade kunne ses og røres, fortæller Nina Dolriis i en pressemeddelelse.

Der vil som sædvanlig være servering af hjemmebagte kager og lette frokostanretninger, og der er brunch den første weekend i hver måned.

Caféen har i år åbent frem til 03. oktober. Åbningsdagene er onsdag til søndag, og adressen er Kirkeltevej 101.